Foragido da justiça por feminicídio, 'Júnior do Periquito' é preso no Marajó

​Júnior Ferreira da Silva, mais conhecido como “Júnior do Periquito”, foi preso na última segunda-feira (18) por feminicídio, crime que cometeu​​ em setembro do ano passado contra uma adolescente de 15 anos, no município de Melgaço, na Ilha do Marajó. O mandado de prisão foi cumprido por policiais civis da Superintendência Regional do Marajó Ocidental, em conjunto com agentes da Delegacia de São Brás, localizada em Belém.

VEJA MAIS

As investigações da Polícia Civil apontam que, no dia do crime, Júnior matou a adolescente utilizando uma espingarda. Em seguida, o criminoso empreendeu fuga, tomando rumo desconhecido, tendo sido encontrado sete meses após o feminicídio. Na época, o crime cometido por Júnior abalou o município. Agora, o rapaz encontra-se preso e à disposição do Poder Judiciário.

Relembre o caso

Por volta das 5h do dia 6 de setembro de 2021, uma adolescente de apenas 15 anos, foi morta a tiros por seu namorado, identificado como Júnior Ferreira da Silva, em Melgaço, município que compõe o Arquipélago do Marajó. Antes mesmo do sol nascer no município, a jovem foi assassinada por ter se recusado a fugir com o parceiro, que era procurado por vários crimes. Júnior fugiu logo após o assassinato.