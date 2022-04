Mulher é assassinada à facadas pelo marido em Marabá

Uma mulher foi assassinada pelo marido, em Marabá, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na noite do último sábado (16/04). A vítima do feminicídio foi identificada como Juscimara Sousa Lopes. Ela foi atingida por golpes de faca e morreu no local. O assassinato ocorreu no bairro Nossa Senhora Aparecida. As informações são do portal Debate Carajás.

As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas. O suspeito, cujo nome não foi divulgado, assassinou Juscimara e fugiu do local do crime. De acordo com as primeiras informações, a vítima deixou quatro filhos, todos menores de idade. Policiais militares foram acionados, fizeram buscas, mas o autor do assassinato fugiu.

Informações oriundas daquele município dão conta de que Juscimara já havia sido agredida anteriormente pelo marido. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para realização de exames periciais. A Polícia Civil investiga o feminicídio e faz diligências para localizar o autor do crime.

Qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do suspeito pode e deve ser repassada às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou via Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.