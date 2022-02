Polícia Civil prende, em Marabá, professor acusado de ser mandante de crime

A Polícia Civil prendeu, em Marabá, um professor de Matemática apontado como mandante da morte de um venezuelano. A Justiça expediu mandado de prisão temporária contra Iran Medrada da Silva. O venezuelano Daniel Alberto Gomez Brito foi morto a tiros na madrugada do dia 2 deste mês, no Núcleo Cidade Nova.

A motivação do crime seria ciúmes que o acusado tinha da ex-mulher, que estaria saindo com Daniel, a vítima. As informações são do portal Correio de Carajás. A prisão ocorreu na terça-feira (22) e foi feita por agentes da Delegacia de Homicídios. Iran Medrada estaria saindo da cidade em direção a Eldorado do Carajás.

De imediato, foi solicitado apoio à equipe da Polícia Civil daquele município que abordou e o prendeu ainda na rodovia BR-155. “Segundo as investigações, a motivação desse homicídio seria porque a vítima estava mantendo uma relação amorosa com a ex-mulher do mandante do crime”, diz o delegado Vinícius Cardoso, superintendente regional de Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, o venezuelano, de 45 anos, estava em casa no momento em que foi executado a tiros. “Bateram na porta da casa, ele abriu e o algoz disparou três vezes”, relatou, à época, o tenente-coronel Moura, comandante do 34º BPM, responsável pelo policiamento de todo o Núcleo Cidade Nova. Ele morreu no local.

Sobre o professor

Graduado e mestre em Matemática, Iran Medrada desenvolve docência com o ensino médio no Sistema Modular de ensino Indígena (SOMEI) pela Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc). Ele também atua ministrando aulas no Curso Superior Intercultural Indígena na Universidade do Estado do Pará e no PARFOR – Turma Intercultural/UEPA. A reportagem não teve acesso ao acusado e nem ao advogado para dele ouvir a versão do professor sobre essa acusação.