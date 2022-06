Caso Isabela: pai da menina desaparecida desconhece informação sobre exame de DNA

De acordo com informações do Disque Denúncia, em Marabá, concedidas ao site Correio de Carajás, a criança encontrada em Novo Repartimento, suspeita de ser Isabela Lima Mendes, desaparecida desde 11 de maio, faria um exame de DNA nos próximos dias para confirmar ou não sua identidade. Entretanto, Ademar Souza Mendes, pai de Isabela, afirmou, em entrevista, que não tem conhecimento sobre nenhum exame.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com Ademar para apurar detalhes sobre o que vem sendo feito para descobrir se a criança encontrada em Novo Repartimento é ou não Isabela. Ele diz que não tem conhecimento sobre nenhum exame de DNA: "Ninguém da polícia entrou em contato comigo sobre isso. Não sei como vão fazer".

Ademar explica que também não chegou a fazer reconhecimento presencial da criança encontrada, tendo visto apenas por foto. Para ele, ainda que esteja desde dezembro de 2021 sem ver Isabela presencialmente, e que a criança encontrada em Novo Repartimento esteja com a fisionomia alterada devido a desnutrição, ele está certo de que as duas não são a mesma pessoa: “A diferença é muito grande”, ele avalia.

A Polícia Civil foi acionada para prestar esclarecimentos sobre o caso.

Tudo começou na manhã do último dia 11 de maio, quando o corpo de Gleiciane Amaral, mãe da menina desaparecida, foi encontrado, já em estado de decomposição, dentro de sua residência na Folha 16, Nova Marabá, onde morava com o companheiro e a filha. Colegas de trabalho de Eliezer Amaral – que é técnico eleitoral – foram procurar por ele em sua casa, uma vez que ele já estava há muitos dias sem ir ao trabalho. Ao entrarem no local, os colegas de Eliezer identificaram o cadáver de Gleiciane e acionaram as autoridades.

Eliezer Amaral estava sem ir ao trabalho há cerca de 20 dias. Por volta das 13 horas, o corpo dele foi encontrado debaixo de uma carreta. O veículo e o cadáver estavam na rotatória do Km 6 (Nova Marabá). Sua morte foi apontada como suicídio. O homem era lotado no Fórum Eleitoral de Marabá.

