Caso Isabela: criança encontrada em Novo Repartimento deve passar por exame de DNA

Uma criança encontrada no último sábado (18) no município de Novo Repartimento, no Pará, deve passar por exame de DNA nos próximos dias. A menina, que tem idade aproximada de 10 anos, segue em estado traumático, sem conseguir se comunicar e está sob cuidados do Conselho Tutelar de Itupiranga, de acordo com informações do Disk Denúncia.

Inicialmente, foi considerada a possibilidade de a menina encontrada ser Isabela Lima Amaral, desaparecida desde 11 de maio deste ano, no município de Marabá. No entanto, Ademar Souza, pai de Isabela, nega que a menina encontrada seja a filha.

“Tem tanta gente dizendo que é ela, mas infelizmente não é. Estamos fazendo mais averiguações, e infelizmente a Isabela continua desaparecida”, disse Ademar a OLiberal.com.

Ainda segundo informações do Disk Denúncia, a menina encontrada segue sob os cuidados do Conselho Tutelar de Itupiranga e a família não foi encontrada. A menina passou por uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e depois foi levada para um abrigo, onde aguarda pelos procedimentos policiais.

Ao Correio de Carajás, o Conselho Tutelar informou que não há relato ou queixa de desaparecimento de uma menina naquela região, o que mantém o mistério em torno da criança.

Relembre o caso

O desaparecimento de Isabela é notificado no dia 11 de maio, quando o corpo de sua mãe, Gleiciane Amaral, foi encontrado já em estado de putrefação, dentro de sua residência na Folha 16, Nova Marabá. Eliezer Amaral, companheiro de Gleiciane e principal suspeito de seu assassinato, foi encontrado morto no mesmo dia, embaixo de uma carreta, na rotatória do Km 6, também em Nova Marabá. Desde então, não se tem notícias sobre Isabela, que morava com o casal.

O cadáver de Gleiciane foi encontrado por colegas de trabalho de Eliezer, que foram até sua casa procurá-lo, já que ele estava há cerca de 20 dias longe do trabalho. Ao entrarem no local, identificaram o corpo e acionaram as autoridades. Eliezer era técnico eleitoral e trabalhava no Fórum Eleitoral de Marabá.

De acordo com o cabo Marlyson, policial militar que atendeu a ocorrência, relatou que uma marreta foi encontrada na cena do crime. Apenas depois das investigações feitas pelo Instituto Médico Legal (IML) e pela Polícia Civil é que será possível determinar mais detalhes do que teria acontecido no local. A investigação aponta para um possível caso de feminicídio.