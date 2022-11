Criança é encontrada na rua dormindo em casinha de cachorro

Uma criança de 10 anos foi encontrada, na manhã desta sexta-feira (18), dormindo em uma casinha de cachorro, em uma via pública, na zona Sul de Joinville, Santa Catarina. O menino tinha um corte no pé e foi atendido pela ambulância da Polícia Militar. Com informações do ND+.

Em seguida, o garoto foi encaminhado para o Conselho Tutelar da região. O caso está sendo tratado como abandono de incapaz. Segundo o órgão, a criança faz acompanhamento psiquiátrico na instituição.

A mãe do menino teria histórico de demonstrar agressividade e toda a família participa de programas de atenção social do município.

A mãe e os filhos foram abandonados pelo pai assim que a família chegou em Joinville. Ainda segundo o órgão, a mãe já havia falado em assinar a desistência da guarda da criança. Ela não foi encontrada no momento da ocorrência, mas o Conselho Tutelar voltará à residência para dar continuidade ao atendimento.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)