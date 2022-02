Criança de 2 anos é encontrada sozinha em rua de madrugada após mãe sair para festa

Uma criança de 2 anos foi encontrada caminhando sozinha na madrugada deste domingo, 27, em uma rua do município de Ivinhema, no Mato Grosso do Sul. A mãe da criança disse à polícia que tinha ido a uma festa, e deixou o filho sozinho pois ele estava com covid-19.

Uma conselheira tutelar foi acionada pela Polícia Militar por volta das 4h15, depois que alguns vizinhos comunicaram à polícia que tinham avistado a criança caminhando pela rua sozinha. O menino de 2 anos usava apenas uma fralda e um short, e estava enrolado em um cobertor entregue pela família que o encontrou, de acordo com o registro policial (reportado por G1).

A mçae da criança chegou ao local quando a conselheira estava saindo. Questionada sobre o abandono, a mulher contou que tinha saído de casa por volta das 20h, e foi para uma festa na casa de sua irmã. Ela deixou o filho dormindo sozinho em casa, e disse que não poderia levá-lo pois ele estaria com covid-19, e isolado.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a conselheira tutelar disse que a mãe da criança deveria acompanhá-la até a Delegacia de Polícia. O caso foi registrado como abandono de incapaz, e segue em investigação pela Delegacia de Polícia de Ivinhema (MS).