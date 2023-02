Paraense presa na Indonésia: jovem segue presa há mais de um mês, diz defesa

A paraense Manuela Vitória de Araújo Farias, 19 anos, continua presa na Ilha de Bali, na Indonésia, após ter sido detida em flagrante com 2,5 quilos de cocaína. Ela foi capturada no dia 31 de dezembro do ano passado, uma hora antes da comemoração do Ano Novo, e indiciada por tráfico de drogas. A detenção dela dura um mês e 21 dias. Caso seja condenada, ela pode ser levada à pena de morte.

O advogado criminalista Davi Lira da Silva, responsável pela defesa de Manuela, conversou com a redação integrada de O Liberal na tarde desta terça-feira (21) para dar mais detalhes sobre a situação da jovem.

Segundo ele, a paraense deve passar por um julgamento e pode ser transferida para uma penitenciária do país do sudeste asiático no próximo mês.

“Ela transcorrerá por um processo de julgamento, mas as autoridades da Indonésia ainda não definiram data ou um local sobre isso”, disse Lira.

Rendimento da vaquinha on-line

Em janeiro deste ano, familiares de Manuela criaram uma vaquinha on-line para ajudá-la. Agora, com 76 apoiadores, a arrecadação, que tem objetivo de coleta R$150 mil dólares (o equivalente a R$ 505 e R$ 758 mil) para contratar um advogado especialista em tráfico internacional da Indonésia.

Porém, Davi avalia que vaquinha não está indo nada bem. “As pessoas não estão tento empatia com a situação da ‘Manu’. Acredito que não conseguimos arrecadar nem R$ 5 mil. Continuamos lutando pela Manuela.

Sobre o caso

A defesa de Manuela alega que ela foi enganada por uma organização criminosa com a promessa de uma viagem à Indonésia. Em troca de estadia e aulas de surf, a paraense iria levar uma encomenda. Davi afirma que a cliente não sabia o que era a carga transportada e que, somente ao chegar ao destino, foi constatado ser cocaína.

Ela supostamente ainda teria tentado não ir à viagem, mas os criminosos alegaram a ela que as passagens estavam compradas e, caso ela não fosse, o dinheiro precisaria ser devolvido. A situação assustou a jovem, que decidiu arrumar as malas e partir para a Indonésia. Entretanto, ao chegar no país, foi detida.