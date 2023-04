Homem com passagem na polícia por roubo é morto a tiros em Terra Alta

Rafael Silva da Paixão foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (3) na rua José Corrêa Pinto, em Terra Alta, região nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha sido presa por formação de quadrilha e roubo. Não se sabe se os crimes praticados por Rafael tenham a ver com a morte dele. A motivação do crime é desconhecida. Ninguém foi preso.

VEJA MAIS

Uma viatura da PM foi acionada, por volta das 6h30, sobre um possível homicídio. Uma guarnição do 5º Batalhão foi até o local e encontrou Rafael morto. Moradores disseram à polícia que ouviram um disparo de arma de fogo pela madrugada, mas não souberam precisar o horário.

De acordo com o relato policial, a cena do crime teria sido alterada por familiares da vítima. A cena do crime foi isolada até a chegada de uma equipe da Polícia Civil (PC). O corpo foi removido do local pela Polícia Científica e encaminhado ao Instituto Médico Legal.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o crime à PC e aguarda retorno.