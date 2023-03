Presa suspeita de matar homem dentro de carro em Igarapé-Açu

Izabel Cristina Santos Costa foi presa, na segunda-feira (20), sob suspeita de envolvimento no homicídio de um homem identificado como Wellithon Silas Nascimento Luz. Ele foi encontrado morto no sábado (18), dentro de um carro, modelo Fiat Uno preto, em um ramal, próximo à rodovia PA-127, na zona rural do município de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. A vítima apresentava perfurações de arma de fogo no peito e pescoço.

Durante as investigações policiais, cerca de dez testemunhas ​​foram ouvidas. Os depoimentos ajudaram a polícia a identificar e localizar a mulher. Diligências continuam sendo realizadas, para que a polícia possa identificar se há outras pessoas envolvidas no crime.

Os trabalhos também prosseguem no sentido de esclarecer a motivação e dinâmica do assassinato.

O caso

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição estava em ronda, quando observou um carro estacionado em um ramal. O motorista não respondia aos comandos da guarnição, que se aproximou e verificou a vítima já em óbito, com marcas de violência. A área do crime foi isolada pelos militares para o trabalho da perícia.