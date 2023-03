Polícia Militar apreende 5 mil pés de maconha em Terra Alta

Por volta das 6h da manhã de quinta-feira, 16, o 5° Batalhão de Polícia Militar em conjunto com o Batalhão de Policiamento Rural de Castanhal apreendeu 5 mil pés de maconha e três sacolas com a erva já á pronta para o consumo, pesando cerca de 20 quilos. A maconha estava sendo cultivada em uma área na comunidade da vila Areial, zona rural do município de Terra Alta, nordeste do estado.

Esta foi a segunda apreensão de plantação de maconha em menos de uma semana, na mesma localidade. No dia 9 de março a PM aprendeu mais de 12 mil pés de maconha e armas de fogo.

A área escolhida para o cultivo da maconha é de difícil acesso e para que os policiais chegassem até a plantação tiveram que fazer uma longa caminhada em mata fechada. E quando os suspeitos que estavam no local perceberam a aproximação da polícia, fugiram para a mata.

VEJA MAIS

De acordo com informações do comandante do 5º BPM, coronel Francisco Galhardo, a polícia está intensificando as operações de combate ao plantio de maconha em Terra Alta e em Marapanim.

“E mais uma vez, após denúncias, conseguimos encontrar outra grande plantação de maconha. Nós vamos permanecer fazendo a saturação e o policiamento ostensivo em toda zona rural de Terra Alta e Marapanim com intuito de identificar mais plantios e desta forma combater o tráfico de drogas na região nordeste do Pará”, explicou o coronel Francisco Galhardo, comandante do 5º BPM.

Toda a maconha foi incinerada no local, pelos policiais, e parte do plantio encaminhado para amostra na Delegacia de Terra Alta juntamente com o restante do material apreendido.