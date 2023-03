Mais de 10 mil pés de maconha e armas são apreendidos em Terra Alta

Por volta das 17h de quinta-feira, 9, o 5° Batalhão de Polícia Militar em conjunto com o Batalhão de Policiamento Rural de Castanhal apreendeu mais de 10 mil pés de maconha e armas na comunidade de Areial, zona rural do município de Terra Alta, nordeste do estado.

Os militares chegaram até o local após denúncia anônima de que existia uma movimentação suspeita de pessoas estranhas, além de muitos pés de maconha. “Quando chegamos no local indicado, encontramos cerca de cinco homens armados e teve troca de tiros, mas os suspeitos conseguiram fugir do cerco policial por uma mata fechada”, disse o coronel Francisco Galhardo, comandante do 5º BPM.

No local a PM apreendeu, além da maconha, uma espingarda calibre .28, uma arma artesanal calibre .28 tipo bufete e quatro sacolas com cerca de 5kg de maconha.

Toda a maconha foi incinerada no local, pelos policiais, e parte do plantio encaminhado para amostra na Delegacia de Terra Alta juntamente com o restante do material apreendido e as armas de fogo.

De acordo com o coronel Galhardo, a polícia está intensificando as operações de combate ao plantio de maconha em Terra Alta e em Marapanim. “É uma região em que vem sendo intensificado o combate à plantação de maconha e ao tráfico de drogas com apoio do Batalhão de Policiamento Rural de Castanhal”, explicou.

A PM continua as buscas aos suspeitos que fugiram pela mata.