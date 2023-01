Bebê é hospitalizado após comer cigarro de maconha

Um bebê foi hospitalizado nesta quinta-feira (12), após ter ingerido um cigarro de maconha. Segundo a Polícia Militar, a mãe disse que se "descuidou" da criança e ela acabou ingerido o cigarro com a droga. O caso aconteceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. As informações são do portal Metrópoles.

VEJA MAIS

De acordo com os PMs, a criança foi encaminha para a unidade hospitalar. Ela está sonolenta e vai passar por um procedimento de lavagem no estômago. A mãe do bebê será presa e encaminhada para a delegacia. O Conselho Tutelar foi acionado e a criança permanecerá em observação no hospital.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).