Polícia Civil localiza quase 700 pés de maconha em Tomé-Açu

Policiais civis localizaram, em município de Tomé Açu, no nordeste do Pará, quase 700 pés de maconha. A operação, batizada de Narcos I, foi deflagrada na terça-feira (17).

Após o recebimento de informações sobre possíveis plantações de maconha em uma área localizada na zona rural, os agentes iniciaram o trabalho investigativo para levantar informações sobre a veracidade da denúncia.

Após diligências nos locais indicados, ainda segundo a Polícia Civil, a equipe também apreendeu duas armas de fogo e um simulacro, além de munições muitas porções de entorpecentes, embaladas para serem ilegalmente comercializadas.

Os suspeitos que estavam no local empreenderam fuga, mas foi possível identifica-los a partir de documentos de identidade encontrados no local. As buscas seguem para localizar os envolvidos.

A substância ilícita foi destruída no local, sendo apreendida quantidade suficiente para realização de perícia, informou, ainda, a Polícia Civil.