Condenado por homicídio e suspeito de tráfico de drogas é preso em Barcarena

Na última segunda-feira, 3, um homem de 34 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e falsa identidade, em Vila dos Cabanos, na cidade de Barcarena, nordeste do Pará. Ele já possuía sentença condenatória criminal por homicídio doloso e, segundo o delegado Moab Khayan, diretor da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, há indícios de que o homem também tenha envolvimento em outros dois homicídios ocorridos no município.

A Polícia Civil do Pará (PC) informa que a prisão se deu por meio da Operação "Gárgula", por volta das 16h. No momento da abordagem policial, o indiciado se identificou por outro nome. Assim, foi solicitado ao papiloscopista que fizesse o confronto papiloscópico diante dos prontuários civis e criminais. No final, foi possível confirmar a identificação de que a identidade apresentada era falsa.

“Também investigamos a suspeita do indiciado na participação do último sequestro ocorrido no município de Abaetetuba. Além disso, ele teria atuado em planejamentos de atentados contra agentes da Segurança Pública do Estado”, finalizou o delegado Moab Khayan.

Durante a ação, foram apreendidos R$ 68.000, uma grande quantidade de drogas do tipo cocaína e oxi, uma espingarda calibre 12, com 25 munições, uma metralhadora calibre ponto 40 com 140 munições, duas pistolas calibres ponto 9 e ponto 40 com 20 munições, além de dois veículos. O indiciado e os materiais apreendidos foram encaminhados para unidade policial para procedimentos cabíveis, ficando à disposição da Justiça.

Membro de facção criminosa

O delegado-geral da PC sugere, em fala publicada na divulgação oficial da prisão, que o suspeito fazia parte de uma facção criminosa, cujo líder foi morto durante intervenção policial no Rio de Janeiro, no dia 23 de março deste ano - a saber, Leonardo Araújo, conhecido como 'L 41':

“Nosso trabalho de monitoramento é intenso. Com isso, estamos conseguindo nos antecipar ao movimento de reorganização do grupo criminoso, após a morte do principal líder no Rio de Janeiro”, informou Walter Resende, da Polícia Civil do Pará, acerca das ações estratégias de combate a diversos crimes em todo o estado.

A Polícia acrescenta que, meio de diligências investigativas, foi possível coletar elementos que comprovassem que o homem preso em Barcarena atuava com tráfico de entorpecentes, além de possuir diversas armas e munições em sua residência situada na área urbana de Vila dos Cabanos e lá localizaram, abordaram e prenderam o alvo.

Outras diligências seguem em andamento por toda a região, diz a PC. As equipes especializadas, assim como os agentes locais continuam as buscas de outros criminosos para que sejam localizados e presos.