Tráfico de drogas: 7 pessoas foram presas em Soure, no Marajó

Sete pessoas foram presas, suspeita de integrar grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas no Pará, durante operação da Polícia Civil (PC) intitulada “Fora de Sintonia”. As prisões aconteceram na terça, 28, no município de Soure, no Marajó, mas informações foram divulgadas na quarta-feira, 29.

Além das sete prisões, também foram apreendidos 13 celulares, três motocicletas, entorpecentes e dinheiro em espécie originário da comercialização dos produtos. Todo o material passará por perícia para coletar novas provas e identificar outros integrantes do grupo criminoso na região. Todos os presos foram encaminhados à unidade policial para os procedimentos legais e colocados à disposição da Justiça.

A operação “Fora de Sintonia” começou a ser planejada há seis meses, depois da prisão em flagrante de um membro do grupo criminoso. À época, além dos entorpecentes, um aparelho celular foi encontrado com o suspeito e apreendido. Foi por meio de dados contidos no aparelho, acessados após a autorização judicial, que a Polícia deu encaminhamento à operação, obtendo novas informações acerca do funcionamento do grupo e da atuação deles em outras cidades do Pará e em outros estados.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, o resultado da operação é reflexo da intensificação de ações contra o tráfico de drogas que enfraquecem a atuação de grupos criminosos. “Estamos conseguindo prender líderes dessa organização em diversas cidades do Pará e até fora do nosso território, como as operações realizadas em Igarapé-Miri, Abaetetuba e Rio de Janeiro. São resultados importantes que vêm de um trabalho de inteligência e investigação em todas as nossas delegacias”, destacou.