PC prende quadrilha suspeita de envolvimento em sequestro de Abaetetuba

Seis pessoas foram presas, em Abaetetuba, nordeste do Pará, nesta quarta-feira (29) suspeitas de envolvimento em um sequestro ocorrido na cidade. Segundo a Polícia Civil, três vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, foram sequestradas, por volta das 22h30 de sábado (25). O crime durou 72h.

Diante desta ocorrência, a PC deflagrou a Operação Beja, com intuito de capturar os possíveis envolvidos. A quadrilha foi localizada em uma casa do bairro Cristo Redentor, em Abaetetuba. Hudson Gomes Machado, Lucas Pinho Pereira, Secundado Cesário Pereira, Sulamara Pinho Pereira, Dayelle Alves da Silva e Lenita Pinho Pereira foram capturados no imóvel.

Os policiais fizeram buscas pela residência e localizaram 17 quilos de drogas enterradas no quintal. Além dos entorpecentes, foram apreendidos munições de arma de fogo, uma balança de precisão, R$ 791, duas motocicletas, uma caixa de som e um alto falante. A quadrilha detida responderá por tráfico de drogas, extorsão mediante sequestro e associação criminosa.

Os presos foram apresentados na sede da Superintendência Regional do Baixo Tocantins (4° Risp) para procedimentos cabíveis e estão à disposição da justiça. Todos os materiais apreendidos serão periciados para elaboração de laudos que irão compor as investigações.

Ainda na mesma ação, outra equipe policial conseguiu localizar achar o veículo de outra vítima de sequestro, um empresário informado apenas como Nelson. Desta vez, o crime ocorreu em Igarapé-Miri, no dia 14 deste mês. No decorrer da Operação Beja, nesta quarta-feira (29), os agentes também descobriram o cativeiro onde Nelson foi mantido, na cidade de Barcarena, mais precisamente na localidade “Invasão do Líder”.

Segundo o Delegado-geral, Walter Resende, a operação faz parte de investigações que apuram crimes sequestro, extorsão, tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

“Nossa ação policial foi deflagrada com intuito de prender indivíduos suspeitos de envolvidos em um sequestro ocorrido na cidade de Abaetetuba, praticado no último sábado, dia 25, que durou mais de 72h. Diante disso, nossas equipes especializadas iniciaram as investigações e com apoio da Polícia Militar conseguimos localizar uma residência em Abaetetuba, onde se encontravam seis suspeitos de participado do sequestro”, contou.

As investigações da PC continuam para localizar os envolvidos nos sequestros de Abaetetuba e Igarapé-Miri.