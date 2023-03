Quadrilha sequestra empresário em Igarapé-Miri; polícia procura vítima

Cinco homens sequestraram um empresário, na madrugada desta terça-feira (14), assim que ele saía de casa para trabalhar em Igarapé-Miri, município no nordeste do Pará. A vítima, identificada apenas pelo prenome de Nelson, ainda não foi localizada. O crime ocorreu na travessa Padre Emílio, bairro Cidade Nova. O caso chegou ao conhecimento das autoridades policiais após o vídeo do sequestro ter sido compartilhado nas redes sociais.

VEJA MAIS

Crime recorrente na cidade

Era 5h39, quando a quadrilha estava à espreita aguardando pela vítima. Os criminosos correm em direção a picape onde está Nelson. Ao menos dois envolvidos aparecem nas imagens com os rostos cobertos, dificultando que sejam reconhecidos. Alguns deles estavam com uma arma de fogo em mãos.Pelas imagens é possível ver Nelson sendo retirado do veículo a força e, ao que parece, é colocado no assento de passageiro. Depois de pouco tempo, a quadrilha foge com a vítima na picape.A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para as policiais Civil (PC) e Militar (PM). A reportagem aguarda retorno.

Um professor foi sequestrado no último domingo (12) e chegou a ter a casa invadida pelos criminosos e os pertences roubados. De acordo com o Jornal Miriense, a vítima, que não teve o nome revelado, foi liberada somente na manhã do dia seguinte.