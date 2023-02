Mulher inventa sequestro para conseguir dinheiro do marido e pagar dívida com agiota

Uma mulher foi presa após inventar que tinha sido sequestrada para conseguir R$ 10 mil do marido, no Distrito Federal. A suposta vítima registrou um boletim de ocorrência alegando ter sido abordada por dois criminosos em uma moto, em Taguatinga. A farsa foi descoberta pela polícia.

Segundo a corporação, ela teria armado o esquema para esconder que usou o valor para pagar uma dívida com agiota. Durante o primeiro depoimento, ela afirmou que os sequestradores entraram no carro e dirigiram até o Recanto das Emas, também no Distrito Federal. Lá, ela foi obrigada a sacar o valor com o cartão do marido e deixada sozinha em uma rua.

A mulher chegou a fazer um falso reconhecimento do suposto sequestrador. Ela “reconheceu” uma das fotografias oferecidas pela polícia. Após a identificação, o jovem foi levado à delegacia. Com o criminoso sob custódia, os policiais buscaram imagens no caminho relatado pela suposta vítima e constataram que ela sempre esteve sozinha no carro.

Chamada para novo depoimento, ela admitiu que inventou o sequestro para enganar o marido, usando o cartão dele para pagar dívidas com um agiota. A falsa vítima declarou que estava devendo R$ 7.900. E que, como não tinha dinheiro para pagar, mas sem querer contar ao marido sobre a situação, inventou a história para usar o cartão dele para quitar a dívida.

Presa pelo crime de denunciação caluniosa

Ela foi presa pelo crime de denunciação caluniosa — quando alguém abre um processo contra alguém, sabendo que o investigado é inocente. Se condenada, a mulher pode pegar até 8 anos de prisão. A Polícia Civil não deu mais detalhes sobre a identidade da suspeita, data exata da ocorrência e não há informação se ela continua detida ou se responderá em liberdade. O caso está sob investigação da 27ª DP.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)