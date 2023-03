Refém na Augusto Montenegro: negociação foi a mais longa até hoje no Pará, diz PM

O sequestro envolvendo Yann Carlos Monteiro Barroso, de 27 anos, que fez 4 vítimas refém por 17 horas, na avenida Augusto Montenegro, em Belém, teve a negociação mais longa até hoje no Pará. A informação foi confirmada pelo coronel Dilson Júnior, comandante da Polícia Militar do Pará, durante uma entrevista coletiva, na tarde desta quinta-feira (9).

O coronel esclareceu eventuais comentários sobre o tempo que a operação se estendeu. "A operação foi um sucesso. Era esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que cada ocorrência tenha o seu tempo. Para nós, quanto mais tempo, melhor. Mais chance de termos o resultado que a gente teve, com esse tempo estendido. A confiança do causador com o negociador vai aumentando. Isso possibilita um sucesso na hora do desfecho", disse o coronel Dilson.

A ação começou por volta de 19h de ontem (8). Duas crianças, uma de 7 e a outra de 12 anos, também foram feitas reféns, mas foram liberadas ainda na noite de quarta. A terceira criança, de apenas 3 anos, foi liberada somente por volta das 9h30 de hoje. Às 12h, Yann Carlos liberou a jovem e foi atendido por uma ambulância.