Refém na Augusto Montenegro: Yan já tinha passagem por roubo, diz Segup

Yann Carlos Monteiro Barroso, de 27 anos, que fez uma família refém por 17 horas, na avenida Augusto Montenegro, em Belém, já possui antecedentes criminais. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), durante uma entrevista coletiva, na tarde desta quinta-feira (9), após o término das negociações e prisão do sequestrador. Até antes da coletiva, a família do rapaz afirmava que ele não tinha nenhuma passagem pela polícia, reforçando que ele apenas estava em surto psicótico.

"O evento está sendo tratado como um sequestro", disse Ualame Machado, titular da Segup, ao explicar que o evento é considerado totalmente atípico. Ele rebateu críticas à atuação da Polícia Militr, sobre a duração das negociação e o não uso de medidas mais extremas, como um disparo de um sniper. De maneira popular e informal, toda crise com reféns acaba sendo chamada de "assalto com refém". Porém, não há indícios ainda de qualquer roubo ou furto cometido por Yann.

Para o coronel Dilson Júnior, comandante da Polícia Militar do Pará, defendeu todas as táticas e modelo de negociação adotados. "O tempo joga a nosso favor dos órgãos de segurança. O tempo é importante para se alcançar esse resultado: vítimas saíram com vida e o causador do evento crítico também", comentou.

Ainda na coletiva, às 13h30, o boletim que a Segup recebeu do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) apontava que Yann está vivo e não corre risco de morte. Ao final das negociações com a PM, Yann fez um corte no pescoço, com a faca que portava, tentando suicídio. Após receber alta, ele deverá autuado por sequestro, como adiantou Ualame Machado.