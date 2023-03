Pai de Yan joga banana e grita com ex-companheira do sequestrador: 'A culpa é tua'

Após ser flagrado pelas câmeras chorando, emocionado e agradecendo a Deus com as mãos em direção ao céu, o pai de Yan Carlos, homem que manteve uma mulher por 17 horas, em Belém, jogou uma banana em direção a uma mulher jovem, que estava entre os populares que assistiam o desfecho da situação. Ele apontou o dedo na direção da mulher e gritou que a culpa era dela. A mulher se evadiu do local correndo, sem ser identificada.

O pai de Yan estava comendo uma banana, quando chamou um táxi para sair do local em que o filho havia acabado de se entregar à polícia. O genitor comia uma banana e se dirigia para o banco dianteiro do carona, quando ouviu uma mulher dizer algo, entre as pessoas que estavam aglomeradas no local. A mulher não aparece no vídeo.

Na sequência, ele desiste de entrar no carro e se afasta para discutir com a mulher, no momento em que joga no rosto dela a banana que ele estava comendo. Na sequência, ele aponta o dedo na direção dela e grita: "A culpa é tua".

A equipe de repórter do Grupo Liberal, que se aproximava do pai de Ian para tentar uma entrevista, registrou a situação curiosa.

O homem não deu entrevista e a jovem deixou o local correndo.

A família de Yan alega que ele possui transtornos mentais.