Assalto com refém na Augusto Montenegro: homem saca um terçado no meio da multidão e é detido; vídeo

Após 14 horas de negociações para tentar liberar uma família, feita refém na avenida Augusto Montenegro, um homem tentou invadir a área isolada pela Polícia Militar. Com um facão em punho, ele tentou atacar Yan Carlos, de 27 anos. Todo o perímetro, perto de uma escola particular, foi interditado e comércios foram fechados.

No local, várias pessoas curiosas acompanham as negociações. O homem que estava com o facão foi detido pela Polícia Militar e a situação foi controlada. Os policiais pedem que a população respeite o isolamento e aguardem para que as negociações encerrem em segurança.

A crise começou por volta de 19h desta quarta-feira (8), quando Yan Carlos abordou o carro onde estava, além do motorista, uma mulher e três crianças. Duas delas, de 7 e 12 anos, já foram libertadas. Um bebê de 3 anos permanece no veículo sob a custódia do rapaz. Segundo familiares de Yan, ele estaria em surto e há alguns anos tenta buscar tratamento psicológico e psiquiátrico.