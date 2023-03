Assalto com refém na Augusto Montenegro chega a 12 horas com interdição do trecho

O assalto com refém na avenida Augusto Montenegro, em Belém, chega a 12 horas, às 7h desta quinta-feira (9). Armado com pelo menos duas facas, o criminoso, identificado pelo prenome Ian, mantém uma mulher e o filho, um bebê de colo, em um veículo de passeio. A Polícia Militar já atendeu às exigências do bandido, que incluíam a presença da família e imprensa, mas, mesmo assim, ele não se rendeu. Este é considerado um dos assaltos com refém mais longos da capital paraense. A PM isola o trecho, em frente à Unidade Municipal de Saúde (UMS) da Marambaia, por questões de segurança. Não há previsão para liberação da via, segundo informou o Centro Integrado de Operações (Ciop).

A ação começou por volta de 19h de ontem (8). Outras duas crianças, de 7 e 8 anos de idade, também foram feitas reféns, mas foram liberadas ainda na noite de quarta. A família foi abordada ao entrar em um carro de aplicativo, em frente a uma escola na Augusto Montenegro, no sentido Belém-Icoaraci, quando o criminoso se aproximou e invadiu o veículo. O condutor do automóvel teria percebido e conseguiu fugir. Os dois sentidos da avenida foram fechados no trecho, causando um longo congestionamento.

O clima segue tenso na área. O bandido aparenta nervosismo, segundo a polícia. Informações de familiares do criminoso dão conta de que ele teria problemas psiquiátricos. Com a extensão da ação, o homem chegou a exigir água dos policiais, que entregaram ao malfeitor. A criança de colo foi amamentada pela mãe.

As luzes dos postes de iluminação do trecho foram apagadas para não prejudicar as negociações. A avó do criminoso tentou ajudar no acordo, porém ela passou mal e precisou ser socorrida por uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Familiares das vítimas e do bandido, imprensa e curiosos estão no local, acompanhando o desfecho do caso com apreensão. O psicólogo da Polícia Militar também está presente.