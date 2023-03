Assalto com refém na Augusto Montenegro: sniper é posicionado para tentar encerrar crise

Após quase 15 horas de negociação para liberar uma família feita refém, em um carro, na avenida Augusto Montenegro, a Polícia Militar adotou uma nova tática mais extrema: um sniper, policial especialista em disparo a longa distância, foi posicionado para um tiro emergencial, caso seja necessário. Enquanto isso, o autor do crime, Yan Carlos, de 27 anos, liberou a última criança que estava sendo feita refém. Apenas a mãe da criança continua no veículo.

A crise começou por vollta das 19h desta quarta-feira (8), quando Yan Carlos abordou o veículo de aplicativo, supostamente armado com uma faca. O motorista conseguiu sair, mas como a mãe estava com as três crianças — de 3, 7 e 12 anos, todas liberadas e em segurança —, ela não conseguiu escapar a tempo. A mulher, aparentemente, não está ferida e os policiais continuam na negociação. Todo o perímetro perto da escola Santa Madre foi interditado. O trânsito em todas as áreas de entorno está lento.