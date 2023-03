Assalto com refém na Augusto Montenegro: quem é Yan Carlos, responsável por manter família refém

Yan Carlos, de 27 anos, é o responsável por manter uma mulher refém por mais de 16h, em um carro, na avenida Augusto Montenegro. Ele abordou um carro de aplicativo onde estava Ana Júlia, de 23 anos, e os três filhos dela, de 3, 7 e 12 anos. As crianças foram libertadas, porém, a moça seguia sob o poder dele, resultando na interdição de dois sentidos da via onde o crime começou, às 19h de quarta-feira (8). Apesar de esse tipo de crime ser popularmente chamado de "assalto com refém", não há informação de um furto ou roubo cometido por ele. Mas então quem é e o que queria Yan Carlos, que paralisou parte do trânsito da Grande Belém e mobilizou as forças de segurança pública?

Familiares e amigos de Yan Carlos apontam que ele sofre de algum distúrbio ou doença da mente, porém, ainda não devidamente diagnosticada. O rapaz teria entrado em surto nesta quarta-feira (8). Os motivos para um surto psicótico são diversos e variam de pessoa para pessoa, fatores combinados e o transtorno sofrido. Lorena Monteiro, tia do rapaz, diz que tudo começou enquanto ele ainda tinha 5 anos e perdeu a mãe, irmã dela. Vários surtos foram registrados, no entanto, nunca havia ocorrido algo com um viés violento ou criminoso.

Lorena afirma que o sobrinho trabalha com porcelanato, granito e mármore. Ele estava morando, há algum tempo, em Santa Catarina e atuando nessa área. Ele tinha uma companheira, morava num apartamento e vivia uma vida normal. Só que algo ocorreu entre o casal e a mulher resolveu encerrar o relacionamento. Esse foi o segundo trauma. Foi quando ligou para a família e disse que queria voltar a Belém para buscar tratamento psicológico. Desde então, a família ficou à espera do retorno dele.

Cerca de um mês após comunicar que estava retornando, a família perdeu contato com Yan Carlos. Apenas cerca de três meses depois, e com a família considerando ele como uma pessoa desaparecida. Na segunda-feira (6), ele reapareceu e se reuniu com a família. Lorena diz que ele apresentava mais sinais de transtornos, como achar que estava sendo perseguido e que tinha pessoas ameaçando ele. Nada disso se comprovava.

Já o pai de Yan diz que há muito tempo a família buscava atendimento psicológico e psiquiátrico, mas nunca conseguiu atendimento. Para o pai e para a tia, que acompanharam toda a negociação, dizem que não conseguiam ambulâncias e apoio para conduzi-lo ao Hospital de Clínica Gaspar Vianna, que é referência no Pará para atendimento de saúde mental.

Durante todo o tempo de negociação, em nenhum momento Yan apontou que iria realmente machucar as pessoas que fez refém. Não fez exigências além de pedir água para ele e para a refém. Para os policiais, isso indicava que se tratava de uma situação atípica de crise com refém. Não se tratava de um assalto. E para o pai dele, era um pedido de ajuda, uma forma de chamar atenção.

Após a resolução do caso, a expectativa é de que, além da responsabilização individual dos crimes cometidos por Yan, ele deve ser submetido a exames que possam comprovar os transtornos sofridos por ele e início do tratamento adequado, caso seja necessário.