Assalto com refém na Augusto Montenegro: Helder Barbalho se pronuncia sobre o caso

Helder Barbalho, Governador do Pará, se pronunciou sobre o assalto com refém que já dura 14 horas na Augusto Montenegro. Por meio do Twitter, Helder disse que a polícia está trabalhando "de forma incansável" e que espera "um desfecho feliz para este caso difícil". Confira:

O caso

Uma mãe e seus três filhos (um de colo, um de 7 e outro de 8 anos) foram abordados por um homem, identificado como Yan, na Avenida Augusto Montenegro, próximo a Escola Madre Celeste, no sentido Belém-Icoaraci. A família entrava em um carro de aplicativo, por volta de 19h, quando o homem iniciou a ação.

Quando Yan se aproximou e invadiu o veículo (um Chevrolet Prisma de cor preto), o motorista saiu correndo e conseguiu fugir do local. Foi ele que acionou a polícia. A mãe, entretanto, não conseguiu sair do carro com os filhos. Os dois sentidos da Avenida foram fechados no trecho, causando um longo congestionamento.

O objeto utilizado pelo homem para manter a família refém é uma faca. Antes de chegar a madrugada, PMs que atuam nas negociações conseguiram a liberação de duas crianças: o de 7 e o outros de oito anos. Até o momento, a ação já ultrapassou 14h e segue em curso.

De acordo com a família de Yan, ele tem problemas psiquiátricos graves e estaria em surto.