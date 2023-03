Assalto com refém na Augusto Montenegro complica o trânsito e várias pessoas seguem a pé; veja fotos

Após mais de 12 horas de negociação para libertar uma família feita refém, em um carro na avenida Augusto Montenegro, o trânsito no perímetro do local de crime precisou ser interditado por segurança. Com isso, um longo congestionamento se formou nos dois sentidos da via, afetando todas as vias que se conectam com uma das principais avenidas de Belém. Na manhã desta quinta-feira (9), a rodovia BR-316 começou a ser impactada, também nos dois sentidos da rodovia federal.

VEJA IMAGENS DO TRÂNSITO AO REDOR

assalto com refém - trânsito Assalto com refém na Avenida Augusto Montenegro (Everealdo Nascimento/O Liberal) Trânsito na Augusto Montenegro durante a manhã em decorrência do assalto com refém (Everealdo Nascimento/O Liberal) (Everealdo Nascimento/O Liberal) (Everealdo Nascimento/O Liberal) Na Avenida Tavares Bastos, problema reverbera por conta do bloqueio na Augusto Montenegro (Everealdo Nascimento/O Liberal) No entroncamento, é possível ver o engarrafamento na BR-316, sentindo entrada de Belém (Ivan Duarte/O Liberal)

Sem conseguir se deslocar, vários usuários do transporte público e de veículos por aplicativos precisaram desembarcar e seguir a pé para compromissos como escola, trabalho ou consultas médicas. Devido ao período prolongado, numa das negociações com reféns mais longas da história da segurança pública no Pará, vias como a avenida Tavares Bastos, avenida Duque de Caxias, avenida Pedro Álvares Cabral e avenida João Paulo II estão com trânsito lento ou congestionado.