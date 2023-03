Com o fim do sequestro, BRT tem funcionamernto normalizado

Diante do caos causado no trânsito de Belém em razão do assalto com refém que durou 17h, na Avenida Augusto Montenegro, próximo ao Entroncamento, o sistema BRT foi tornado inoperante durante esse período. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) pôs o BRT em funcionamento logo em seguida.

Os ônibus BRT não estavam trafegando pela canaleta, enquanto os ônibus troncais estavam circulando pela lateral da pista.

Congestionamento

Os agentes de transporte estavam orientando o desvio dos veículos que desciam em direção ao centro da cidade pela Augusto Montenegro em direção Rua da Marinha, Av. Rodolfo Chermont, Av. Tavares Bastos, Av. Almirante Barroso (ou Av. Pedro Álvares Cabral). E no sentido do centro em direção à Augusto MOntenegro, o desvio estava sendo feito pela Av. Almirante Barroso (ou Av. Pedro Álvares Cabral), Av. Tavares Bastos, Av. Rodolfo Chermont, Rua da Marinha e Augusto Montenegro.