Refém na Augusto Montenegro: após atendimento médico, vítima vai prestar depoimento à PC

A jovem Ana Júlia de Sousa Brito, 26 anos, que foi mantida refém com os três filhos dentro de um carro por Yann Carlos Monteiro Barroso, de 27 anos, desde a noite da última quinta-feira (8), passou por atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), da Marambaia, no início da tarde desta quinta-feira (9). Agora, a vítima do sequestro vai prestar depoimento na Seccional da Marambaia.

Na UPA, familiares da Ana Júlia relataram à reportagem que ela sofreu ferimentos leves no pescoço e em uma das mãos. A suspeita dos parentes é de que o corte superficial na mão possa ter sido provocado enquanto Ana tentou defender os filhos do Yann durante uma possível agressão. Uma prima que teve contato com Ana Julia disse que ela relatou que Yann defecou no carro e passou fezes nas crianças e nela. Havia ameaças de esfaqueamento e que ele pedia que as crianças o chamassem de "tio".

Ainda segundo as informações dos parentes de Ana Júlia, duas facas estavam dentro do veículo em que a jovem foi mantida refém. Uma arma branca estaria em posse de Yann, enquanto a outra supostamente seria do motorista do carro de aplicativo. A mãe das crianças estava com uma pizza, conforme os parentes da moça. Eles contaram à reportagem, também, que Yan teria obrigado as crianças a alimentarem ele com as fatias da pizza. “Ele (Yan) obrigou as crianças a dar a pizza na boca dele”, disse Maely Pristes, cunhada de Ana Júlia e tia das crianças que foram mantidas reféns.

