Polícia instaura inquérito para investigar sequestro de empresário em Igarapé-Miri

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do sequestro de um empresário na cidade de Igarapé-Miri, na região do Baixo Tocantins, nordeste do Pará. A ação foi finalizada na última quarta-feira (15). Outras duas pessoas foram liberadas na terça-feira (14), quando o sequestro foi iniciado.

VEJA MAIS

Ao longo dos últimos dias, agentes de delegacias do Baixo Tocantins, da Divisão de Repressão ao Crime Organizado, núcleos de Apoio à Inteligência (NAI) e de Inteligência Policial (NIP) atuaram nos trabalhos investigativos.

Ao final da ocorrência, ainda durante as diligências, dois suspeitos de participação no crime, que estavam armados e tinham extensa ficha criminal, entraram em confronto com os agentes de segurança, mas não resistiram aos ferimentos, após serem localizados em São Caetano de Odivelas.

A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança para esclarecer o caso o mais breve possível e ainda está em busca dos demais envolvidos no crime.

O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, destacou o trabalho de inteligência dos agentes durante o caso. "Fizemos o que foi possível para preservar a vida das vítimas. Com paciência e inteligência, chegamos ao melhor desfechos para as vítimas. Vamos continuar as investigações e chegar a outros suspeitos", pontuou Resende.

Segundo caso em menos de uma semana na cidade

Um professor, que não teve o nome revelado, foi sequestrado no último domingo (12) e chegou a ter a casa invadida pelos criminosos e os pertences roubados. De acordo com o Jornal Miriense, a vítima, que não teve o nome revelado, foi liberada somente na manhã do dia seguinte.