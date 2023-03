Empresário sequestrado em Igarapé-Miri é liberado e já está com a família

​Chegou ao fim na tarde desta quarta-feira (15) o sequestro de um empresário do município de Igarapé-Miri, identificado apenas como Nelson. Outras duas pessoas sequestradas na companhia do homem já haviam sido liberadas, de acordo com a Polícia Civil do Pará.

VEJA MAIS

“O empresário passa bem e já está com a família. Dois suspeitos, que estavam armados e tinham extensa ficha criminal, inclusive fazendo parte de uma facção criminosa, morreram em confronto com os agentes de segurança, após serem localizados em São Caetano de Odivelas”, informou a PC.

A Polícia Civil instaurou inquérito, analisa imagens de câmeras de segurança e está em busca dos demais envolvidos no crime, para elucidar o caso o mais breve possível.

Relembre o caso

Na madrugada da última terça-feira (14), câmeras de segurança registraram o momento em que quatro homens sequestraram o empresário, no momento em que ele saía de casa para o trabalho, em Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. O caso chegou ao conhecimento das autoridades policiais, após o vídeo do sequestro ter sido compartilhado nas redes sociais. O sequestro das outras duas vítimas não foi registrado pelas​​ câmeras.