Refém na Augusto Montenegro: juíza decreta prisão preventiva de Yann Carlos

A juíza Carolina Cerqueira de Miranda Maia decretou a prisão preventiva de Yann Carlos Monteiro Barroso, o sequestrador que fez uma família refém por mais de 17 horas na avenida Augusto Montenegro, em Belém. A decisão consta em mandado de prisão, assinado na última sexta-feira (10).

No documento, a autoridade afirma que “medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes neste momento para evitar novas práticas delitivas, tampouco garantir a instrução processual e aplicação da lei penal. Dessa forma, diante é forçoso se admitir flagrante o perigo à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, o que subsidia a decretação da prisão preventiva do representado pela autoridade policia”.

Ainda de acordo com a juíza, é preciso apurar a suposta ocorrência de tortura ocorrida no dia do sequestro. “No caso em tela, verifico que os indícios de autoria e de materialidade estão contidos nos autos através dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, bem como foto do pescoço da vítima, lesionado”, destaca a magistrada.

“Verifico que o representado teria supostamente tentado praticar roubo majorado de forma premeditada e cruel, ao manter as vítimas - uma mulher e três crianças pequenas - por um total de 17 horas, em seu poder dentro de um carro, liberando uma a uma aos poucos, enquanto as privava de água e comida, e ainda as sujeitava à ameaça com arma branca e, ainda, urinava e defecava dentro do veículo, revelando crime de alta gravidade em concreto”, enfatizou a juíza.

Carolina Cerqueira acrescentou que “Ana Júlia relatou que o custodiado acessou seu celular, observou fotos de sua mãe e seu marido, bem como viu onde é sua casa e verbalizou seu endereço, pelo que se sentiu ameaçada. Como se não bastasse, o flagranteado responde a outra ação criminal igualmente por roubo”, confirmou a autoridade judiciária.