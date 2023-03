Refém na Augusto Montenegro: Yann disse estar ameaçado de morte em ligação com marido da vítima

Em ligação feita ao marido da animadora de festas Ana Júlia de Sousa Brito, o sequestrador Yann Carlos Monteiro Barroso disse, na quarta-feira (8), dia do sequestro, que estava sendo ameaçado de morte e, por isso, estava fazendo a jovem e os três filhos dela como reféns na avenida Augusto Montenegro. No momento do sequestro, Yann deixou Ana Júlia ligar para o marido, que conversou com o sequestrador.

Na gravação, é possível ouvir o momento em que Yann ordena que Ana Júlia mande o marido ir até o local onde estava sendo feita refém. “Vem pra cá, vem pra cá”, pede Ana Júlia. Yann interrompe: “Fica tranquila. Tá tudo certo. Manda ele vim pra cá”.

Chorando bastante, Ana Júlia continua: “Nós estamos na frente do Centro 4. Tá tudo fechado aqui. As crianças tão aqui, dentro do carro. A gente tá sendo refém”.

O marido de Ana Júlia responde: “Tá sendo refém quem? Tu e as crianças?”. Ana Júlia confirma: “Eu e as crianças. Só eu e as crianças. O Uber tá aí”.

O marido de Ana Júlia pergunta se a polícia está no local. A jovem reforça que está todo mundo no local. Neste momento, ela passa o telefone a Yann, enquanto o marido pede para que o sequestrador mantenha a calma.V

Yann responde: “Fala, meu brother. Relaxa. Tá tranquilo. Pode vim [sic] pra cá. Deixa eu te falar. Teus filhos estão de boa. É que tão querendo me matar aqui, mano. Se eu não fizesse refém... Tu deve tá sabendo já. Tá rolando tudo por aí”.

O marido de Ana Júlia afirma que havia acabado de chegar do trabalho e não estava sabendo de nada.

Yann retruca: “Então, mas tá rolando no Brasil inteiro, irmão, minha foto. Tudinho. Morte decretada aí. Entendeu?”

Yann indaga ao marido de Ana Júlia: “Como é teu nome, irmão? Tu mora onde tu? Eu vou ver tua foto aqui, viu, irmão. Vou ver tua foto”. Na sequência, Yann determina que Ana Júlia desligue o celular. Ao final da gravação, ainda é possível ouvir Yann gritando: “Ei, o que é isso aí, policial?”.