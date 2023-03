Refém na Augusto Montenegro: Yann será ouvido pela Polícia Civil na quinta-feira (16/03)

Yann Carlos Monteiro Barroso, de 27 anos, que fez uma família refém na avenida Augusto Montenegro por 17 horas, já tem data marcada para ser ouvido pela Polícia Civil do Pará: dia 16 de março, próxima quinta-feira. A informação foi confirmada pela PC na noite desta segunda-feira (13), após reforçar que o jovem teve alta médica ainda no sábado (11) e que está sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

"A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que o paciente foi atendido no Hospital Metropolitano, recebeu alta no último sábado, dia 11, e foi conduzido ao Sistema Penal. Já a Polícia Civil informa que enviará, na próxima quinta-feira (16), uma equipe até a unidade prisional onde Yann está custodiado para que seja feita a oitiva do indiciado", informou a Polícia Civil por nota à Redação Integrada de O Liberal.

