Refém na Augusto Montenegro: Yann Carlos tem passagens por roubo e desacato, reafirma Segup

Yann Carlos Monteiro Barroso, o sequestrador que fez uma família por mais de 17 horas refém na avenida Augusto Montenegro, em Belém, tem dois antecedentes criminais por roubo e desacato, os quais ocorreram, respectivamente, nos anos de 2015 e 2016. A informação foi confirmada novamente pela Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup), na noite de segunda-feira (13), após familiares de Yann afirmarem que conversaram com um juiz e este teria informado que o rapaz nunca teve envolvimento com crimes. A reportagem de O Liberal acionou o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) para saber se o rapaz passou por alguma audiência de custódia e aguarda retorno.

Em nota enviada à reportagem, a secretaria informou que “conforme prontuário criminal da Polícia Civil do Pará, constam dois registros criminais contra o Yann Carlos Monteiro Barroso”. A Segup detalhou que “em janeiro de 2015 foi instaurado um inquérito policial para apurar o crime de roubo, o qual foi concluído e convertido no processo de Nº 00018715820158140201 em maio do mesmo ano e tramita na 1ª Vara Criminal de Icoaraci”.

Já em 2016, ainda conforme a secretaria, “foi instaurado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de desobediência à ordem legal de funcionário público, não tendo registro de ter sido convertido em ação penal”.

Na tarde de segunda-feira (13), procurada pela reportagem, uma tia de Yann, identificada como Lorena Monteiro, havia informado, por volta das 13h30, que a família do rapaz estava na delegacia e seguiria ao Hospital de Clínicas, para onde supostamente Yann seria levado. De acordo com a mulher, os parentes de Yann falaram com um juiz que ela não soube informar o nome. Questionada sobre qual foi a informação repassada pelo magistrado, Lorena respondeu: “Não tem nada contra ele (Yann)”.

Yann recebeu alta médica e vai prestar depoimento

O depoimento de Yann está marcado para ocorrer na próxima quinta-feira (16), conforme informou a Polícia Civil do Pará, na noite de segunda-feira (13). “Informa que enviará, na próxima quinta-feira (16), uma equipe até a unidade prisional onde Yann está custodiado para que seja feita a oitiva do indiciado”, declarou a instituição por meio de nota.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou que Yann recebeu alta médica do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), no último sábado (11) e que está sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Seap, na tentativa de esclarecer se Yann está, de fato, em algum presídio.