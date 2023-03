'Espartano' morre em confronto com a polícia em Curionópolis

Isael de Oliveira Ferreira, conhecido como “Espartano”, morreu na madrugada de quarta-feira (29), no município de Curionópolis, sudeste do Pará, ao trocar tiros com a Polícia Militar do Pará (PM). Segundo informações de Correio de Carajás obtidas com a polícia, o suspeito já possuía uma extensa ficha criminal e havia realizado um assalto dias antes, na cidade de Eldorado do Carajás, onde também roubou 50 relógios e uma moto.

De acordo com o relato policial, a PM tomou conhecimento da presença de Isael no município de Curionópolis e da intenção de praticar mais crimes por lá, supostamente roubo e um assassinato. Diante disso, foi organizado um cerco tático para detê-lo na sua localização atual: uma residência na Rua Cedro, do Bairro Centro.

Quando as guarnições chegaram no local, foram recebidas a tiros, razão pela qual dois soldados atiraram de volta, com o intuito de se proteger contra o ataque de 'Espartano'. No quintal da residência, o suspeito foi atingido por disparos. Ele chegou a ser socorrido com vida e levado ao Hospital Municipal de Curionópolis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

"Espartano” estava, ainda, na companhia de um desconhecido, que conseguiu fugir durante a troca de tiros. Na casa em que os dois foram encontrados, havia o revólver utilizado pelo criminoso, de calibre 38, com seis munições, estando três intactas e três deflagradas, além de um tablete de 77g de maconha.