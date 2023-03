Necromante, suspeito de matar paraense no Rio Grande do Sul, é preso pela polícia

O necromante André Avila, suspeito de ter matado a paraense Laila Vitória Rocha Oliveira, de 21 anos, foi preso nesta quarta-feira (29), no bairro Lomba do Pinheiro, na cidade de Viamão (RS). O crime ocorreu no último domingo (26), em Porto Alegre. A jovem, que era ex-companheira de André, foi encontrada morta e carbonizada em uma residência da cidade. A hipótese é de que ele não aceitou o fim do relacionamento e teria a executado.

De acordo com o Portal Pebão, policiais militares do 18º Batalhão foram responsáveis por localizar e prender André. O suspeito possuía um mandado de prisão contra ele. O gaúcho foi levado à delegacia do município.

O corpo da jovem deve ser transladado para Parauapebas, onde Laila nasceu, nesta quinta-feira (30). A família está atrás de um voo para que o corpo seja encaminhado até a cidade do sudeste do Pará.



O caso

Vizinhos de André acionaram a Polícia após terem ouvido disparos de arma de fogo durante uma discussão do casal no sábado (25). Ao chegar na casa, localizada no bairro Lemi, os agentes encontraram o corpo de Laila carbonizado dentro de um tambor em chamas. O cadáver apresentava lesões em diferentes partes do corpo e um grande corte na região da barriga. O Corpo de Bombeiros Militar do estado também foi acionado.



Em entrevista ao Portal Pebão, a mãe de Laila, que ainda reside em Parauapebas, no bairro Palmares Sul, informou que a filha havia se mudado para Porto Alegre há cerca de dois meses e teria sido levada por um homem que se caracterizava como “bruxo”. A mãe do jovem ainda relatou que havia alertado a filha para que não fosse embora e refletisse sobre sua situação.

Vida escondida de necromante



André costumava compartilhar em seu perfil nas redes sociais uma vida aparentemente "normal", com idas à academia, preparando churrascos, andando de bicicleta e outras atividades corriqueiras.

Mas, o que Laila não sabia era que ele mantinha um outro perfil, onde se apresentava como "Victor Samedi", um "necromante", que é a prática de comunicação com espírito de pessoas mortas, e especialista em trabalhos de magia, como rituais de vingança e quebra de feitiços.

Nas postagens, ele promete rituais para atrair dinheiro e fortuna em 66 dias, assim como a possibilidade de separar casais, fazer um inimigo perder sua beleza e até mesmo o emprego. O ambiente, onde aparece nas publicações, é repleto de estátuas de esqueletos, caveiras, por isso, surgiram as hipóteses de que ele teria matado Laila em um ritual satânico. Entretanto, a polícia descartou essa possibilidade.

Encontro com Laila



No dia 06 de fevereiro, André postou um vídeo que aparecia na janela de um avião, possivelmente de Laila, no dia em que ela viajou para encontrá-lo. "Voa logo para mim! Meu paraíso começa em poucas horas", legendou ele.



Outro vídeo postado por ele, com música romântica, André aparece beijando o rosto da paraense.