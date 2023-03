Saiba quem é o homem que matou paraense durante suposto ritual satânico no Rio Grande do Sul

No último domingo (26/03), a jovem paraense Laila Vitória Rocha Oliveira, de 21 anos, foi morta, no Rio Grande do Sul, por André Avila, um homem que ela conheceu na internet e por quem se apaixonou. André costumava compartilhar em seu perfil nas redes sociais uma vida aparentemente "normal", com idas à academia, preparando churrascos, andando de bicicleta e outras atividades corriqueiras. Mas, o que Laila não sabia era que ele mantinha um outro perfil, onde se apresentava como "Victor Samedi", um "necromante", que é a prática de comunicação com espírito de pessoas mortas, e especialista em trabalhos de magia, como rituais de vingança e quebra de feitiços.

No dia 06 de fevereiro, André postou um vídeo que aparecia a janela de um avião, possivelmente de Laila, no dia que ela viajou para encontrá-lo. "Voa logo para mim! Meu paraíso começa em poucas horas", legendou ele; veja:

Em outro vídeo postado por ele, com música romântica, André aparece beijando o rosto de Laila. Na postagem, diversas pessoas, revoltadas com o caso, resolveram deixar comentários; veja:

"Os olhos do senhor está como chamas de fogo atrás de você. Deus já bateu o martelo pela causa dessa menina inocente. E você não tem ideia em quem tocaste. Sabe esse mestre que você tanto adora? Ele já está vindo com ordens te buscar, por que o cálice da ira está sobre a tua cabeça derramando... Teu mestre já mandou te buscar por que o nosso Deus já bateu o martelo. Nem vai precisar à justiça da terra por que a justiça divina está como fogo na tua direção", diz um dos comentários na postagem.

Nas redes sociais, o ex de Laila compartilha os rituais de magia que pratica, que incluem uso de sangue, espadas, velas, suposta comunicação com os mortos e esculturas que remetem a caveiras e ao diabo (Reprodução/Redes Sociais)

Em um outro vídeo, André aparece abraçado com Laila, apenas com roupas íntimas, fazendo carinhos na jovem. Internautas comentaram sobre uma possível "postura de domínio" sobre ela. "Até os carinhos é sobre o poder dele. Olhem como ele passa a mão no pescoço e o domínio dele sobre ela. Monstro não contente, botou fogo depois que matou!"; assista:

A outra identidade de André Avila: Saiba quem é Vitor Samedi

Em outro perfil mantido por ele, André tinha 35 mil seguidores, onde ele se apresentava como necromante, um sinônimo para bruxo. Nas postagens ele promete rituais para atrair dinheiro e fortuna em 66 dias, assim como a possibilidade de separar casais, fazer um inimigo perder sua beleza e até mesmo o emprego.

No ambiente onde ele aparece, o cenário é repletos de estátuas de esqueletos, velas e caveiras, por isso foi sucitada as acusações de que ele teria matado Laila em um ritual satânico.

De acordo com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, André Ávila tem passagem pela polícia por triplo homicídio tentado em 2007, mas se encontrava em regime semiaberto. Segundo o jornal Zero Hora, ele era monitorado por tornozeleira eletrônica.

O que aconteceu com a paraense Laila Vitória?



Natural de Paruapebas, a jovem Laila Vitória de 21 anos viajou até a capital gaúcha para conhecer André Avila, de 37 anos, que conheceu pelas redes sociais. Segundo a mãe da paraense relatou a TV Liberal, eles tiveram o primeiro contato em janeiro de 2023. No dia 6 de fevereiro ela viajou para encontrá-lo.

André Avila postava várias imagens de caldeirões pegando fogo (Reprodução Redes Sociais)

No período em que ficou residindo na capital gaúcha, Laila relatou ter sido vítima de agressões e que já havia decidido acabar com o relacionamento. O corpo da paraense foi encontrado em uma lareira, parcialmente queimado. A Polícia Civil suspeita que André Avila tenha usado uma espada e facas para matar a jovem.

Veja alguns vídeos e imagens que André Avila postava nas redes sociais