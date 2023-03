Grávida é morta a facadas após cobrar uma dívida em Conceição do Araguaia

Uma mulher grávida foi morta a facadas na madrugada de ontem, 29, no setor Vila Cruzeiro, em Conceição do Araguaia, sul do Pará. Valdineia Rodrigues dos Santos, de 36 anos, que estava gestante de cerca de cinco meses e foi atingida com nove golpes por ter ido cobrar uma dívida. A suspeita do assassinato foi presa e confessou o crime.

De acordo com informações do site Correio de Carajás, a suspeita se chama Maria Daniela Pires dos Santos, que foi presa pela Polícia Civil do Pará (PC) momentos após o assassinato. Durante a confissão, ela teria relatado que Valdineia foi até sua casa cobrar uma dívida. As duas discutiram e, durante o desentendimento, Maria Daniela cometeu o crime.

Sem entrar em detalhes, a suspeita chegou a alegar “legitima defesa”, mas a Polícia Civil, a princípio, descarta a hipótese tendo em vista que ela desferiu nove facadas contra a vítima, que não teve chance de escapar dos golpes. Maria Daniela se encontra presa à disposição da Justiça.

Valdineia foi encontrada por outras pessoas, caída no chão e ensanguentada. A Polícia Militar do Pará (PM) chegou a ser acionada, mas já chegou ao local quando a vítima não apresentava mais sinais vitais. Ainda assim, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda foi acionado, que constatou o óbito.