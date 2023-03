Polícia investiga suposta intenção de massacre em escola particular de Belém, diz Seduc

Uma suposta ameaça de ataque nesta quarta-feira (29) em uma escola particular do Tapanã, em Belém, está sendo investigada pela polícia. A confirmação de que o caso foi registrado na Polícia Civil, veio pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Pelas redes sociais, mensagens foram compartilhadas dizendo que o plano de ataque ao colégio teria surgido na tarde desta terça-feira (28) e chegado ao conhecimento da direção no mesmo dia.

Prints, do que parece ser sobre a intenção de ataque, foram divulgados. As imagens mostram dois adolescentes conversando, onde um tenta alertar o outro e, também, a direção do colégio sobre o possível massacre. “Estou tentando ajudar”, diz um internauta. “Tem foto desse moleque?”, questiona o jovem. “Eu estava nisso (intenção de ataque), mas eu não quero ver o mau”, diz. O adolescente que, supostamente, seria um dos envolvidos por trás do ataque, também relata a falha de alguns planejamentos no possível ataque.

Em nota enviada à redação integrada de O Liberal, a Seduc ratificou que a coordenação da unidade educacional procurou a polícia. “...a direção da unidade já registrou boletim de ocorrência para que a polícia apure o caso”, detalhou a nota.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.