Escola particular de Ananindeua explica suposto plano de ataque na Cidade Nova

Familiares e alunos de um colégio particular de Ananindeua, na Grande Belém, passaram por momentos de terror nesta quarta-feira (29). O motivo teria sido uma suposta ameaça de chacina na escola. Nas redes sociais, mensagens foram compartilhadas de que, possivelmente, uma prova de redação tinha sido adiada para a seguranças dos estudantes que se sentissem inseguros. A avaliação que iria ocorrer nesta quarta, teria sido postergada para a semana que vem.

Porém, o próprio colégio onde teria ocorrido as ameaças, desconsiderou essa hipótese. Em um e-mail, os responsáveis pelos alunos receberam um comunicado da escola, descartando a ameaça do suposto ataque.

O texto fala que a intenção de ataque à unidade educacional teria sido um “equívoco”, conforme dito pelas autoridades. O colégio informou, também, que a suposta intenção teria começado na semana passada, quando um jovem, que possivelmente se tratava de um ex-aluno, teria feito as ameaças.

Ainda segundo o aviso, o colégio diz que a pretensão do adolescente teria sido contra uma “outra instituição de ensino do bairro da Cidade Nova”. “A direção da escola acionou os órgãos competentes para consultá-los, para dar a eles ciência do caso e para que todas as medidas de prevenção, quanto à segurança da escola, sejam tomadas”, finaliza o posicionamento do colégio.