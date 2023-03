Funcionária de antiga escola registrou BO contra adolescente um mês antes do ataque

Uma funcionária da antiga escola onde estudava o adolescente de 13 anos, apontado como responsável pelo ataque que deixou uma professora morta, em São Paulo, registrou um boletim de ocorrência contra o ele cerca de um mês atrás.

No início de março, o garoto foi transferido da escola estadual José Roberto Pacheco para a escola Thomazia Montoro, onde ocorreu o ataque. Segundo o B.O feito por ameaça, uma das coordenadoras da instituição descreve que o aluno do 8° ano apresentava comportamento suspeito nas redes sociais e “vídeos comprometedores”.

Ela afirma que o adolescente postava fotos com arma em analogia a ataques violentos a outros alunos, o que gerou medo em alguns pais.

Na ocasião, os responsáveis do agressor foram convocados e orientados pela direção. Em seguida, o aluno foi transferido.

Uma pesquisadora que participa de grupos de estudos sobre polarização no meio digital encaminhou à Secretaria de Segurança Pública da Bahia, entre as últimas semanas de fevereiro e as primeiras de março, uma série de prints de perfis do Twitter que fazem ameaças sobre massacres. Entre eles, estava o do agressor de 13 anos.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)