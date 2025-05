Qual o santo do dia de hoje, 9 de maio? Veja a oração para Beata Maria Teresa de Jesus

No dia 9 de maio, a Igreja Católica celebra a memória de Maria Teresa de Jesus, a bem-aventurada. A beata foi uma religiosa alemã, fundadora da Congregação das Irmãs Escolares de Nossa Senhora, dedicada à educação de crianças, sobretudo as mais pobres.

Quem é o santo do dia de hoje, 9 de maio?

A Igreja celebra a memória litúrgica da Beata Maria Teresa de Jesus no dia 9 de maio, também conhecida como Carolina Gerhardinger. Ela foi uma religiosa alemã, fundadora da Congregação das Irmãs Escolares de Nossa Senhora, dedicada à educação de crianças, sobretudo as mais pobres. Sua beatificação ocorreu em 1985, por decreto do Papa João Paulo II, que reconheceu oficialmente um milagre atribuído à sua intercessão.

Maria Teresa de Jesus é considerada padroeira da educação cristã de jovens e crianças, especialmente entre as comunidades carentes. Sua missão de vida foi oferecer ensino com base nos valores humanos e cristãos, acreditando que a transformação da sociedade começava com uma educação de qualidade e com princípios sólidos.

Qual é a oração de Maria Teresa de Jesus?

“Ó Deus, que chamastes a bem-aventurada Maria Teresa de Jesus

para dedicar sua vida à educação cristã das crianças e jovens, especialmente os mais pobres,

concedei-nos, por sua intercessão, crescer na fé, na esperança e no amor.

Dai-nos também a coragem e a sabedoria para promover a dignidade humana através da educação, a exemplo de sua vida.

Por Cristo, nosso Senhor.

Amém.”

Quem foi Maria Teresa de Jesus?

Maria Teresa de Jesus, nascida Carolina Francisca Gerhardinger em 1797 na Alemanha, foi uma educadora e religiosa dedicada à formação cristã de crianças e jovens, especialmente os mais pobres. Após atuar como professora durante o período de repressão religiosa napoleônica, fundou em 1833 a Congregação das Irmãs Escolares de Nossa Senhora, com o objetivo de levar educação de qualidade às áreas rurais e carentes.

Como superiora-geral vitalícia, expandiu a congregação para diversos países, incluindo os Estados Unidos. Faleceu em 9 de maio de 1879 e foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 1985. Sua vida é lembrada como exemplo de fé, serviço e compromisso com a educação cristã.