Vídeo de atirador que matou seis pessoas em escola nos Estados Unidos é divulgado pela polícia

A polícia de Nashville, no Tennessee, divulgou imagens da pessoa responsável pelo ataque a tiros que deixou seis pessoas mortas em uma escola particular cristã, The Covenant School. O atirador foi identificado como Audrey Hale, uma pessoa trans de 28 anos que se identifica com pronomes masculinos e foi morto no local. De acordo com as autoridades, o ataque foi premeditado.

Na manhã do dia do ataque, o jovem entrou por uma porta secundária da escola onde teria estudado e, após atravessar o andar térreo, subiu ao primeiro andar, onde disparou vários tiros. Três estudantes, com idades entre 8 e 9 anos, e três adultos, com idades entre 60 e 61 anos, morreram. Na casa do atirador, a polícia encontrou um manifesto e um mapa com os acessos à escola.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou a rapidez das forças de segurança e renovou seu apelo pela regulamentação da venda de armas, principalmente fuzis de assalto. Segundo ele, é preciso fazer mais para proteger as escolas e acabar com a violência armada que está destruindo as comunidades e a alma da nação. Biden ressaltou que o atirador tinha dois rifles de assalto e uma pistola, dois AK-47.