Ataque em escola nos EUA deixa pelo menos 5 mortos; 3 crianças estão entre as vítimas

Pelo menos cinco pessoas morreram após um ataque a uma escola Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (27). Entre as vítimas confirmadas pelo corpo de bombeiros local estão três crianças. O autor do atentado também foi morto em confronto com os policiais, de acordo com a Polícia Metropolitana de Nashville.

"Estamos respondendo a um agressor ativo na Covenant School. Podemos confirmar que temos vários pacientes", informou o corpo de bombeiros de Nashville, pelo Twitter. A Instituição Presbiteriana tem cerca de 200 alunos com idades até 12 anos, conforme informações divulgadas no site da Covenant School.

O Centro Médico da Universidade de Vanderbilt, que atende às vítimas do ataque, confirmou as cinco mortes. Ainda não há informações, porém, sobre o número de feridos e o estado de saúde deles.