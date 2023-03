Líder da maior facção criminosa atuante no Pará morre em confronto com a polícia no RJ

Leonardo Araújo, conhecido como “L41”, morreu em confronto nesta quinta-feira (23) em confronto durante uma operação policial no Rio de Janeiro. O governador Helder Barbalho se manifestou, por meio de sua conta no Twitter, dizendo que L41 era a “principal liderança da maior organização criminosa que atua no Pará” e, também, responsável por ordenar ataques no RJ.

[twotter=1638940650195279873]

Essa matéria está em atualização.