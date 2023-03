​Pará entra em alerta após morte de ‘Léo 41’, líder do Comando Vermelho, durante operação no RJ

Após a morte do homem identificado como Leonardo Araújo, o “L41”, líder do Comando Vermelho (CV) no Pará, durante uma operação no Rio de Janeiro, agentes da segurança pública paraense foram orientados a ficar em alerta. A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (23) pelo secretário de Segurança Pública do Pará (Segup), Ualame Machado, em coletiva de imprensa.

Mensagem de alerta destinada aos agentes da Segurança Pública do Pará. (Reprodução/ Redes sociais)

“Tendo em vista os eventos ocorridos no esta​​do do Rio de Janeiro, na data de hoje, em que houve confronto entre policiais e membros de facções criminosas, divulgamos o presente comunicado de alerta a todos os servidores de Segurança Pública do Pará”, diz o texto que começou a circular nas redes sociais nesta quinta e foi confirmado pelas autoridades.

Coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (23). (Saul Anjos/ Especial O Liberal)

A mensagem diz ainda que “tendo em vista a possibilidade de reação criminosa por parte de integrantes do Comando Vermelho, solicitamos a todos os agentes de segurança pública que elevem ao máximo o nível de atenção tanto durante o serviço, mas, especialmente, nos períodos de folga, de maneira que evitem se colocar em situação de risco e vulnerabilidade”.

“Pedimos, por fim, que qualquer ameaça ou informação relevante sobre o assunto seja imediatamente comunicada a seu superior, para que medidas sejam tomadas pelo Sistema de Segurança Pública”, finaliza o texto.