Operação policial no RJ resulta na morte de quatro paraenses ligados ao Comando Vermelho; vídeo

Quatro paraenses, apontados como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, morreram durante uma ação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (23). Um deles é o Leonardo Araújo, conhecido pelo apelido de “L41”, líder da facção no Pará. Os outros três não tiveram os nomes revelados. A ação foi realizada em conjunto pelas polícias Civis do Pará e do RJ e, também, a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ).

Até o momento, foram registradas 11 mortes. Todas de faccionados do Comando Vermelho. Alguns paraenses, também ligados à facção, foram presos. O número de criminosos capturados na ação não foi informado.

Um dos presos é Eduardo Lisboa Fonseca, conhecido pela alcunha de “Gordinho do Morro”, que ficou ferido durante o confronto com a polícia. As investigações apontaram que ele seria o idealizador de missões criminosas em Bragança, no nordeste do Pará.

O titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, revelou, durante coletiva de imprensa na Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Pará, que essa operação foi um forte golpe contra o Comando Vermelho.

“A Polícia Civil do Pará identificou as principais lideranças criminosas que comandam o crime no Estado, mas que estavam todas fora daqui do Pará. Em razão disso, pedimos o apoio das polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, tendo em vista ser um território carioca, fluminense. Precisamos do apoio deles para entrar nessa área e eles deram todo suporte com aeronaves e carros blindados para que pudéssemos ter êxito. Certamente, foi dado o maior golpe que essa organização poderia ter no Estado. A sua principal liderança (L41), que era alvo de vários mandados de prisão, infelizmente, não conseguimos prendê-lo, veio a óbito em confronto com a polícia.

Além dele (L41), mais três paraenses também, que participavam dessa organização, morreram. Estamos fazendo a identificação dos demais envolvidos. Alguns paraenses, também feridos, estão presos, lideranças do interior do Pará. As lideranças que não estão no Estado vamos buscar um a um”, contou o secretário da Segup.

Das 11 mortes registradas, até o momento, na operação quase metade foi de paraenses (Saul Anjos / O Liberal)

Subida na chefia da facção

L41 era natural de Belém, morou na Cremação e em outros bairros da capital paraense. Ele assumiu o comando da facção após a prisão de Claudio Augusto Andrade, o Claudinho do Buraco Fundo, em setembro de 2020.

Nesses últimos anos, L41 ficou escondido dentro das comunidades do Grande Rio, coordenando um plano de expansão da organização criminosa com a compra de armas e munições, financiadas pelo tráfico de drogas, roubo, extorsões, sequestros e cobrança de valores mensais dos integrantes da organização criminosa no Pará e também no RJ.

L41 é considerado chefe do Comando Vermelho no Pará e é investigado por mais de 15 crimes (Reprodução / Redes Sociais)

“Recebeu apoio dos seus comparsas assim que tomou a liderança. Nós passamos meses tentando encontrar a forma exata de fazer essa entrada na subida do morro. No Rio, tinha um grupo chamado de "Tropa do 41” e “Tropa do Pará”, de paraenses ligados a essa organização, que atuavam no Estado, mas estavam no RJ”, comentou Ualame.

O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, explicou que a operação realizada nesta quinta-feira (23) estava sendo planejada desde agosto do ano passado. O momento ideal para a execução surgiu quando os policiais descobriram que os criminosos estavam saindo da Penha, Zona Norte do RJ, com destino a São Gonçalo.

“A operação foi realizada nesta quinta, mas desde agosto do ano passado estava sendo articulada. Tivemos hoje (quinta), junto com os colegas do Rio, a possibilidade de adentrar em São Gonçalo, aproveitando que eles (criminosos) fizeram uma migração de onde estavam na Penha. Entre os 11 mortos, quatro são paraenses, incluindo Leonardo Araújo, que era, sem dúvida alguma, o grande mentor de muitos desses crimes que estavam ocorrendo no Pará”, esclareceu Resende.