Chefe de facção do Pará comanda tráfico no Rio de Janeiro, diz Polícia Civil

Leonardo Costa Araújo, o Léo 41, é apontado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro como o responsável pelo tráfico de drogas em dois bairros em Itaboraí, na Região Metropolitana. Ele é foragido do Pará e lidera a maior facção carioca em território paraense. Ainda de acordo com as informações da PC, dois conterrâneos o auxiliam no gerenciamento das vendas dos entorpecentes. As informações são do jornal Extra.

VEJA MAIS

Léo 41 tem base na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, de onde comanda o tráfico nos bairros de Itaboraí e também no Bengui, em Belém. As investigações apontam que Léo 41 atua em Porto das Caixas e Visconde, localidades que até o ano passado eram dominadas pela milícia.

No dia 23 de maio deste ano, uma operação policial na Vila Cruzeiro deixou 23 mortos, entre eles três paraenses.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações.